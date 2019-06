Hélder Almeida promovido à equipa principal

O Desportivo de Chaves promoveu o médio Hélder Almeida da equipa secundária à principal, tendo assinado um contrato para as próximas duas temporadas, anunciou esta terça-feira o clube da 2.ª Liga."Desejamos ao Hélder Almeida os maiores êxitos pessoais e profissionais ao serviço do nosso emblema", destacou o clube de Trás-os-Montes na conta oficial na rede social Facebook.O médio, de 20 anos, natural de Viseu, atuou nas duas últimas épocas ao serviço do Chaves Satélite, a temporada passada no Campeonato de Portugal, depois de ter feito também no clube flaviense o último ano enquanto júnior. Hélder Almeida representou durante vários anos a formação do Sporting.Após três épocas no principal escalão do futebol português, os transmontanos estão de regresso à II Liga e já anunciaram a contratação do defesa brasileiro Rafael Viegas, de 25 anos (ex-Vizela), do avançado brasileiro Wagner, de 32 anos (ex-Paços de Ferreira) e do lateral esquerdo José Gomes, de 22 anos (ex-Penafiel).O Desportivo de Chaves, que confirmou em 21 de maio a continuidade de José Mota como treinador para a próxima temporada, divulgou dia 24 de maio a contratação de Nélson Lenho para diretor desportivo, substituindo Paulo Grencho, e já anunciou as rescisões por mútuo acordo com os laterais direitos Paulinho e Lionn, o lateral esquerdo Luís Martins, o médio e capitão Bressan e o médio Ghazaryan.