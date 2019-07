João Gamboa confirmado no Chaves por empréstimo do Marítimo

O médio João Gamboa é o quinto reforço do Chaves para a nova época, por empréstimo do Marítimo com duração de uma temporada, anunciou esta quarta-feira o emblema da 2ª Liga."Desejamos ao Gamboa as maiores felicidades pessoais e profissionais ao serviço do nosso emblema", realçou o clube transmontano no seu site oficial.O futebolista, de 22 anos, foi contratado pelo Marítimo ao Sporting de Braga na temporada 2017/18 e fez 18 partidas na equipa principal dos madeirenses na época passada. No seu percurso de formação, além dos bracarenses, soma passagens por Rio Ave, Varzim e Benfica.Após três épocas no principal escalão do futebol português, os transmontanos estão de regresso à 2ª Liga e já anunciaram a contratação do guarda-redes Igor Rodrigues, de 24 anos, ex-Estoril e emprestado pelo Benfica por uma época.Também já foram contratados o defesa brasileiro Rafael Viegas, de 25 anos (ex-Vizela), o avançado brasileiro Wagner, de 32 anos (ex-Paços de Ferreira) e o lateral-esquerdo José Gomes, de 22 anos (ex-Penafiel).O clube flaviense, que mantém o técnico José Mota, anunciou também as rescisões por mútuo acordo com o guarda-redes João Paulo, os laterais direitos Paulinho e Lionn, o lateral esquerdo Luís Martins, o médio e capitão Bressan e os médios Filipe Melo, Bruno Gallo e Ghazaryan.