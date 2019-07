João Teixeira desentendeu-se com adeptos do Chaves mas acabou por retratar-se

O médio do Desportivo de Chaves João Teixeira retratou-se pela "atitude irrefletida" perante os adeptos, situação ocorrida no jogo de preparação frente ao Boavista, informou esta quarta-feira o emblema da 2.ª Liga."O atleta já se retratou perante todo o grupo de trabalho, quer juntos dos seus colegas de equipa, quer junto da equipa técnica, assim como perante a administração da SAD e do clube", realçou o conjunto transmontano numa nota publicada na rede social Facebook.O futebolista de 24 anos desentendeu-se hoje com os adeptos, durante o jogo de preparação com o Boavista, do principal escalão, realizado em Chaves, onde perante os assobios fez gestos para a bancada e acabou substituído, aos 72 minutos.O Desportivo de Chaves garantiu ainda na mesma nota que o médio está de "corpo e alma no projeto" e "profundamente arrependido pela atitude que teve".