José Mota e o "jogo fundamental" na luta pela manutenção: «Temos de ser fortes»

O Chaves joga no sábado, no estádio do Feirense, um dos "jogos fundamentais" na luta pela manutenção na Liga NOS, da 32.ª jornada da prova, defendeu esta sexta-feira o treinador José Mota."Temos de ser competentes, fortes e disciplinados. Há o fator motivação, porque o Feirense nada tem a ganhar com este jogo e nós temos muito a ganhar, pois é um dos jogos fundamentais da época", vincou o treinador do emblema de Trás-os-Montes, que ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar, em igualdade com o Tondela, primeira equipa acima da zona de despromoção.Apesar de o Feirense, último colocado, já estar matematicamente despromovido ao segundo escalão, José Mota lembrou que conhece vários jogadores do plantel, bem como "a sua forma de estar na vida", e alertou que vai "fazer tudo para vencer" a partida, que se realiza em Santa Maria da Feira, no sábado, com início às 15h30.José Mota, que foi o último treinador a subir o Feirense à Liga NOS, em 2016, explicou ainda que os resultados não têm sido "condizentes com o valor da equipa" e que esta, "a qualquer momento", pode voltar a alcançar bons resultados.O conjunto flaviense venceu as últimas duas partidas, numa série de três jogos sem perder, o que para o treinador proporciona ao grupo de trabalho "um estado anímico com maior alegria" face a outros momentos da temporada.Apesar da recuperação na tabela classificativa, que deixa os flavienses mais perto dos lugares de manutenção, José Mota advertiu que ainda nada foi vencido, a não ser "responsabilidade acrescida"."Temos conseguido ultrapassar algumas dificuldades e barreiras em termos pontuais para alguns adversários, mas ainda não ganhámos nada. Estávamos piores há uns jogos a esta parte e dependemos só de nós para conseguir os objetivos", frisou.O técnico dos transmontanos, que não divulgou a lista de convocados, apenas não pode contar com o médio João Teixeira e com o avançado André Luís, por lesão.O Desportivo de Chaves, que ocupa o 16.º lugar, com 31 pontos, defronta o Feirense, último, com 15, e já despromovido, em jogo da 32.ª jornada da Liga NOS, que se realiza no sábado, às 15h30, no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.