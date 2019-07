José Mota: «Gostaria muito que o V. Setúbal me pagasse»

O recente caso a envolver Chaves e V. Setúbal, onde os flavienses interpuseram um recurso para suspender a inscrição do V. Setúbal na 1ª Liga por alegadas dívidas dos sadinos, mereceu comentários por parte de José Mota, ele que ainda tem contas a acertar com os setubalenses.





"Eu gostaria muito que me pagassem, digo-o com toda a sinceridade. Estou há cinco, seis anos à espera que esta situação se resolva. Isto só prova que o crime compensa e, portanto, o que se passa com o Chaves já se passou anteriormente com outros clubes e andamos aqui numa bola de neve onde ninguém se decide. Isto não está correto. Temos de ser sérios. Toda a gente sabe que sou credor do V. Setúbal, mas parece que ninguém quer agir em conformidade", afirmou o técnico dos transmontanos, que orientou o V. Setúbal entre 2011 e 2014.