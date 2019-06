Lionn rescindiu contrato com o Chaves

O Chaves anunciou, esta segunda-feira, que chegou a acordo com Lionn para rescindir o contrato que ligava as partes desde o início da temporada finda.





O lateral-diretio, de 30 anos, é o quinto elemento do plantel a desvincular-se dos transmontanos, depois de Luís Martins, Ghazaryan, Bressan e Paulinho."Por mútuo acordo, o Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD informam que o jogador Lionn rescindiu contrato com esta sociedade desportiva. Agradecemos a Lionn todo o empenho com que sempre serviu a nossa instituição e desejamos-lhe as maiores felicidades no próximo desafio"