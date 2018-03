Continuar a ler

"Quanto mais tempo tivermos a bola, o adversário não a tem e não nos cria perigo, e é a melhor forma de chegarmos junto à frente. Aqui ou ali algumas dificuldades nisso e, quando assim é, as dificuldades acrescem. Os jogadores conseguiram cruzamentos, variar o jogo, o que normalmente uma equipa pretende fazer quando vai a jogo. Jogámos frente a uma equipa das melhores a nível nacional e com um percurso na Europa muito bom, um treinador com jogadores motivados pelos objetivos que têm", acrescentou o técnico.



Castro explicou ainda as mudanças na equipa e agradeceu o apoio dos adeptos: "Quando lançámos Jorginho pensámos ter alguém que conseguisse entrar em rutura. Arriscámos e voltámos a equilibrar o jogo, até ficámos um pouco por cima. Começaram a aparecer outros jogadores no jogo, mas infelizmente ficámos só pelas intenções e quando assim é ficamos curtos. Apoio fantástico da massa associativa, sente-se que equipa não largou o jogo não só devido à sua identidade mas também devido à massa associativa".

Luís Castro mostrou-se satisfeito pela exibição da sua equipa diante do Sporting , mas lamentou a derrota."Prestação boa, resultado mau. No lançamento do jogo pensámos que podíamos ter menos oportunidades mas ter atingido melhor resultado. Não foi conseguido, a eficácia do Sporting foi forte, em quatro oportunidades concretizou duas, e nós das cinco que tivemos não concretizámos. Futebol é eficácia, não interessa injustiça ou justiça. Perdemos, é continuar o trabalho e teremos muito até final da época, com oito jogos em que queremos somar muitos pontos", referiu à Sport TV.

Autor: André Gonçalves