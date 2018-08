Luther Singh está iminente

O extremo Luther Singh está muito perto de ser anunciado como reforço oficial do Chaves para a próxima temporada, com o jogador, natural da África do Sul, a ingressar na formação orientada por Daniel Ramos a título de empréstimo do Sp. Braga.

Luther Singh, de 21 anos, representou a equipa B dos arsenalistas nas duas últimas temporadas e os 11 golos que apontou no derradeiro campeonato abriram-lhe a perspetiva de continuar a sua evolução no principal escalão do nosso futebol.

Salto competitivo, contudo, sem espaço no compromisso europeu dos minhotos, pelo que a administração bracarense encara a cedência como o melhor compromisso para Luther Singh ganhar ritmo competitivo.

Projeto de maturação que se enquadra nas lacunas identificadas pelo treinador Daniel Ramos, que há muito vem reclamando a necessidade de dotar o seu plantel com mais alternativas para os corredores, sector para o qual já conta com a disponibilidade de Perdigão, Avto, Niltinho e Ghazaryan.

Desejos complicados

Apesar do leque de soluções que já fazem parte do plantel, os responsáveis flavienses nunca esconderam o desejo de garantir os regressos de Matheus Pereira e Fábio Martins. Ideia de concretização complicada pela elevada concorrência que a dupla desperta no mercado, mas que tem vindo a ganhar força pela parca utilização de Matheus no Sporting e de Fábio em Braga.