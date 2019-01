Marcão está de saída do Chaves para o Galatasaray

Marcão está de saída do Chaves para rumar ao Galatasaray, da Turquia. A notícia ganhou eco esta terça-feira na imprensa turca e brasileira e foi entretanto confirmada pela esposa do defesa-central nas redes sociais, em resposta a alguns adeptos turcos, que não hesitaram em dar as boas-vindas à nova realidade.Segundo as informações veiculadas pelos órgãos de comunicação social dos dois países supramencionados, o negócio poderá fechar-se por uma verba a rondar os 3,5 milhões de euros, algo que significaria um recorde de vendas para o emblema flaviense.Marcão, de 22 anos, chegou ao Chaves esta temporada e deixou boas indicações, tornando-se num dos elementos indiscutíveis do plantel, razão pela qual soma 23 partidas realizadas. O próximo passo da carreira, ainda assim, deve passar pela Turquia e, mais concretamente, pelo adversário europeu do Benfica.