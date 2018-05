Foi especial a passagem de Matheus Pereira pelo Chaves. É esta a conclusão principal da despedida do extremo, que esteve emprestado pelo Sporting esta temporada, e que falou ao grupo de trabalho e estrutura no almoço de família que serviu para finalizar a temporada.

"Quando cheguei a Chaves chorava todos os dias. Aos poucos, com a ajuda de todos, fui-me ambientando e, hoje, reconheço que representar o Desportivo não foi um passo atrás, mas sim dois passos à frente na minha carreira. Saio a chorar mas de emoção e reconhecimento a esta gente e a este grande clube que tive a honra de representar. Vou torcer sempre pelo Chaves. Levo Chaves e as suas gentes no coração. Obrigado", disse Matheus Pereira, no discurso de despedida que o próprio partilhou nas redes sociais.

