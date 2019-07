Muito interesse em Sagna

Pierre Sagna não está longe de voltar a representar o Chaves, clube cujas cores defendeu durante quatro temporadas (entre 2011 e 2015). Já existem negociações para trazer o lateral-direito, que há dias rescindiu com o Belenenses, para Trás-os-Montes e assim reforçar uma posição que conta apenas com uma unidade neste momento: caso do ex-Vizela, Rafael Viegas.





O franco-senegalês não põe de parte a possibilidade de regressar aos flavienses, mas encontra-se ainda nalguma expectativa de receber um convite de algum clube primodivisionário. Certo é que os contactos existem e há de facto muito interesse no jogador, de 28 anos.