Continuar a ler

O jogador de 24 anos representa atualmente o CSA, emprestado pelo São Caetano, ambos clubes do Brasil, e irá jogar pela primeira vez no futebol europeu. No currículo, conta ainda com passagens pelo Atlético Goianense, Chapecoense, Criciúma, Volta Redonda e Joinville, do Brasil, e Deajeon Citizen, da Coreia do Sul.O emblema de Trás-os-Montes terminou hoje os jogos de preparação para a nova época com o empate sem golos frente aos espanhóis do Sporting Gijón e somou o quinto jogo consecutivo sem marcar golos, facto que "preocupa" Daniel Ramos."Precisamos de melhorar o lado ofensivo, mas isso vai acontecer com os jogadores que ainda irão chegar, pois o ataque ficará com características diferentes com esses jogadores", assegurou.Para Daniel Ramos, o facto de a equipa se manter sem lesões e a "eficácia" a nível defensivo são "ilações positivas" da pré-temporada.O Desportivo de Chaves já contratou oito jogadores para a próxima temporada, nomeadamente Bruno Gallo (ex-Qatar SC, Qatar), Ghazaryan (ex-Marítimo), João Teixeira (ex-Benfica), Marcão (ex-Rio Ave), Luís Martins (ex-Marítimo), Filipe Brigues (ex-União de Leiria), David Moura (ex-Vilafranquense) e Avto (ex-Académico de Viseu).Daniel Ramos, proveniente do Marítimo, assumiu esta temporada o comando técnico do clube transmontano, substituindo Luís Castro, que rumou ao Vitória de Guimarães.O clube flaviense desloca-se no dia 11 de agosto, às 21:00, ao terreno do FC Porto para a primeira jornada do escalão máximo do futebol português.