Niltinho falha início da 2ª Liga

José Mota já sabe que dificilmente contará com Niltinho na primeira jornada do campeonato, em casa do Nacional. O extremo saiu muito cedo no recente teste diante do Gil Vicente e a lesão na terça-feira diagnosticada no adutor direito vai obrigar o brasileiro a ficar de fora durante algumas semanas.





O atacante marcou cinco golos em 31 jogos na última temporada, a primeira ao serviço dos flavienses. Noutro plano, é esta quarta-feira, às 19h30, o jogo de apresentação aos sócios, frente ao Rio Ave. Podem haver novidades quanto a reforços.