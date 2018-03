Aos 32 anos, Nuno André Coelho vai finalmente chegar aos 100 jogos na 1ª Liga. O central tem sido poucas vezes utilizado esta época (soma apenas sete jogos), mas, em virtude da ausência de Domingos Duarte (emprestado pelo Sporting), vai regressar esta noite ao onze e, com isso, atingir um número de jogos redondo no principal escalão do futebol português.

Nuno André Coelho começou a carreira no FC Porto e foi aí que se estreou na Liga NOS. Seguiu depois para o Sporting, onde realizou apenas nove jogos no campeonato, e, quis o destino, será frente aos leões que vai celebrar o centenário. Em Portugal, também atuou na Liga pelo E. Amadora, o Sp. Braga e, agora, o Chaves.

Continuar a ler

O central vai regressar esta noite à titularidade depois de uma longa travessia no deserto. A última vez que foi opção inicial de Luís Castro foi em setembro, num jogo a contar para a Taça CTT. Para o campeonato, não joga desde a 4ª jornada, na derrota caseira com o Feirense. Além da introdução de Nuno André Coelho, o técnico dos flavienses deve fazer apenas mais uma mexida relativamente ao onze que jogou em Tondela, na jornada passada. O ‘leão’ Matheus Pereira também está fora das opções para hoje e deve ser rendido por Perdigão.

Autor: Paulo Silva Reis