Oficial: Daniel Ramos rescinde contrato com o Chaves

O Chaves anunciou esta segunda-feira a rescisão de contrato com o treinador Daniel Ramos. Através de um comunicado divulgado no site oficial dos flavienses, técnico e SAD chegaram a acordo para a saída de Ramos. "Agradecemos a Daniel Ramos e à sua equipa técnica todo o profissionalismo e empenho com que serviram a nossa instituição e desejamos os maiores sucessos e realizações", pode ler-se.Tal como avança na edição desta segunda-feira , a acumulação de maus resultados já vinha a causar forte preocupação aos dirigentes, mas o clima de instabilidade ganhou novos contornos com a manifestação de descontentamento dos adeptos que marcou a chegada da comitiva a Trás-os-Montes após a derrota contra o Belenenses, no Jamor.Mais de uma centena de apoiantes dos flavienses concentraram-se junto ao estádio e, além de cânticos dirigidos a Daniel Ramos, também empunharam tarjas a exigir uma mudança de rumo por parte da administração da SAD. Tendo em conta a estrutura que foi assegurada ao treinador que tinha orientado o Marítimo na época passada, em momento algum foi ponderada a possibilidade de o Chaves chegar a esta altura da temporada com a lanterna-vermelha na sua posse.Tratando-se de uma temporada de transição na 1ª Liga, em que descem três clubes para permitir a reintegração do Gil Vicente em 2019/20, o núcleo duro da gestão azul-grená entende que é altura de sacudir o marasmo.O Chaves acumula seis derrotas consecutivas para o campeonato que não são mitigadas pelos sucessos relativos alcançados nas taças. Há urgência de ganhar, falta saber com que treinador."O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD informam que, por mútuo acordo, o treinador Daniel Ramos cessou funções nesta Sociedade Desportiva. Agradecemos a Daniel Ramos e à sua equipa técnica todo o profissionalismo e empenho com que serviram a nossa instituição e desejamos os maiores sucessos e realizações."