Orçamento e plano de atividades do clube aprovados

O orçamento e o plano de atividades da direção do Chaves para a próxima época desportiva foi aprovado, esta noite, por larga maioria, em assembleia-geral extraodinária dos associados, que decorreu no auditório do GATAT (Gabinete de Apoio Técnico do Alto Tâmega). Foram 847 os votos a favor, 46 contra e 218 abstenções.





Quanto a outros assuntos, registe-se que as quotas vão manter-se com a abolição dos cinco euros suplementares por jogo e passam a existir quatro dias do clube. Fica também marcado para o mês de setembro o próximo ato eleitoral.