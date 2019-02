Paulinho: «A partir do primeiro golo ficámos desnorteados»

Paulinho, jogador do Chaves, lamentou na BTV o desaire desta segunda-feira frente ao Benfica mas disse que o foco tem de estar nos aspetos positivos que a equipa apresentou."Sabíamos que ia ser difícil. Entrámos bem no jogo. O Benfica, com sorte, fez o primeiro golo. A partir daí ficámos desnorteados. Mas temos temos que tirar as coisas positivas que fizemos. Temos onze finais e precisamos de jogar bem e ganhar. No próximo domingo temos um jogo importante com o Santa Clara e temos que ganhar"