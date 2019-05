Paulinho acerta rescisão com o Chaves

O Chaves anunciou, esta sexta-feira, que chegou a acordo com o lateral-direito Paulinho para a rescisão do vínculo existente entre as partes. Através de um comunicado oficial, o emblema transmontano explicou que a decisão aconteceu de forma amigável e deixou palavras de agradecimento ao jogador.





"O Grupo Desportivo de Chaves e a respectiva SAD informam que, por mútuo acordo, o jogador Paulinho rescindiu contrato com esta sociedade desportiva. Agradecemos ao Paulinho todo o profissionalismo e compromisso que sempre colocou ao serviço do nosso Clube, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais", escreveu o clube flaviense.Contratado pelo Chaves ao U. Madeira em 2016/17, Paulinho representou os transmontanos durante meia temporada e rumou, depois, ao Sp. Braga, mas acabou por regressar aos flavienses no início de 2017/18, ficando até ao final da época finda.