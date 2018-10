Paulinho falha visita ao Rio Ave

Paulinho irá falhar a deslocação do Chaves ao reduto do Rio Ave. O lateral-direito é baixa de última hora por força de uma gripe e não integra a lista de convocados de Daniel Ramos, que chamou 19 jogadores para o encontro em Vila do Conde.Em sentido contrário, o regresso de Bressan é a grande novidade, ele que passou as últimas semanas entregue ao departamento médico. Djavan, que falhou a partida da Taça de Portugal por se encontrar no Brasil a tratar de questões pessoais, também está de volta aos convocados para o jogo do 8ª jornada da Liga NOS.O embate entre Rio Ave e Chaves está agendado para este sábado, pelas 18 horas.António Filipe e RicardoNuno Coelho, Luís Martins, Marcão, Maras, Djavan e LionnJefferson, Eustáquio, Bruno Gallo, João Teixeira, Bressan e GhazaryanAvto, Perdigão, André Luís, William e Niltinho