Paulo Sousa: «Hoje não fomos felizes mas acreditamos que vai ser possível»

Paulo Sousa, treinador-adjunto do Chaves, lamentou a derrota do Chaves frente ao V. Setúbal, frisando os dois golos sofridos logo no período inicial da partida."São coisas que acontecem, às vezes o facto de haver tanta vontade de o jogador em fazer as coisas bem, leva-o a fazer mal. É lógico que não entrámos muito bem, a primeira parte não foi bem conseguida e o lance no primeiro golo pesou um pouco no aspeto psicológico dos jogadores, o que é normal, tendo em conta as circunstâncias do jogo. Não queríamos que acontecesse, mas acabou por acontecer, da segunda vez que o Setúbal vai à nossa baliza volta a fazer golo, e, animicamente, a equipa sente o peso dos golos. Depois, numa tarde de calor como esta, torna-se mais difícil. Na segunda parte melhorámos, fomos à procura do resultado, dos golos e da vitória, que era o que pretendíamos. Era um jogo que tinha uma certa importância e tínhamos vontade de ganhar. Foi só um jogo e agora vamos para uma final. Ainda partimos em vantagem [para o jogo com o Tondela], pode ser pequena, mas ainda temos. Estamos confiantes e convictos que vamos ter sucesso no final da época."Joguei vários anos na I Liga, sempre a lutar por este tipo de objetivos, a lutar para não descer de divisão e nestas fases do campeonato os jogadores, não só os do Chaves, têm uma certa ansiedade, porque a vontade de querer ganhar é muita e às vezes joga a favor e outras vezes contra. Hoje, não fomos tão felizes, não conseguimos o que pretendíamos, mas ainda estamos dentro dos objetivos e acreditamos que vai ser possível".