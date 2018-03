Continuar a ler

"Objetivo é trabalhar todos os dias para vencer jogos ao fim de semana. Principal objetivo é fazer melhor que no ano passado, fizemos 38 e este ano temos 36. Temos evoluído de forma fantástica e temos feito pontos e praticado um excelente futebol".

"Foi um bom jogo, bom espetáculo, tentámos disputar o jogo olhos nos olhos. Ganhou a equipa que foi mais feliz e eficaz. Parabéns ao Sporting e ao Chaves pelo grande jogo que fez, não fomos eficazes e isso paga-se caro. O jogo foi equilibrado, sabemos as mais valias do Sporting, que luta por outros objetivos que não os nossos, criámos muitas dificuldades ao Sporting. O jogo foi dividido. Em termos de ocasiões de golo deve estar ela por ela, ganhou a equipa mais eficaz. O futebol é golos, eficácia. As alterações do míster foram nesse sentido, tínhamos que ir à procura do golo. Depois o Sporting fez 0-2 e não atiramos toalha ao chão, fizemos 1-2"."Parabéns aos adeptos, que nos apoiam nas vitórias e derrotas. Grande atitude mesmo depois de termos perdido, porque sabem as dificuldades que temos para trabalhar. O tempo em Chaves e Vila Pouca de Aguiar não tem estado fácil…"