Relvados estão em manutenção

Num momento em que a SAD do Chaves discute a reformulação do plantel para encarar a próxima época na 2.ª Liga e onde não há lugar a quaisquer trabalhos da equipa, estes dias têm sido aproveitados para assegurar a manutenção dos relvados, quer do Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, quer do Complexo Desportivo Francisco Carvalho.





Entretanto, o dossiê da resolução de alguns contratos com jogadores com salários mais elevados pode conhecer mais novidades nos próximos dias, bem como no que toca a matéria de reforços para 2019/20.