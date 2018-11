Resposta anímica foca apuramento

O empate que o Chaves arrecadou frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, na 1ª jornada da fase de grupos da Allianz Cup reforça as aspirações dos transmontanos no apuramento. Ambição assumida pelo técnico Daniel Ramos, contudo, refém de um sucesso na partida de hoje, no Jamor.

"Temos um ponto e faltam dois jogos, mas sabemos que só o triunfo frente ao Belenenses nos dá a possibilidade de manter as nossas aspirações intactas e de ficarmos bem posicionados para passar à fase seguinte da competição", comentou o responsável, ciente do peso anímico que o último lugar no campeonato pode representar: "As coisas não nos têm corrido bem, mas vamos para este jogo confiantes e com esperança de regressar aos bons resultados."

Perspetiva otimista que Daniel Ramos espera consumar também pelos reflexos que esta missão pode representar para os próximos desafios do campeonato.

"Temos noção de que os resultados não têm sido os melhores, mas também sabemos que as exibições têm sido positivas e isso dá-nos algum conforto porque sabemos que estamos próximos daquilo que pretendemos", justificou o treinador, convicto numa resposta imediata às exigências que a equipa atravessa: "Queremos sair desta situação, que não é boa para ninguém, o mais rápido possível, e será com essa ambição que vamos defrontar o Belenenses."