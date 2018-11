SAD critica "falta de respeito" em Alvalade

A SAD do Chaves ficou descontente com o que considera ter sido "uma falta de respeito" em Alvalade após o encontro que terminou com o triunfo do Sporting por 2-1.O diretor de comunicação, Sérgio Mota, sublinhou aque "o Chaves lamenta a dualidade de critérios e a falta de respeito com que foi tratado pelas televisões na sua conferência de imprensa" posterior ao jogo.Aquele responsável dos transmontanos sublinha mesmo que "o Sporting passou em todos os canais enquanto o Chaves não teve tempo de antena", denunciando essa disparidade como crítica em relação à atenção que terá sido dada à intervenção de Daniel Ramos quando este escalpelizou aquilo que, a seu ver, aconteceu no reduto leonino.Recorde-se que Ramos lamentou a forma como os lances determinantes da partida foram avaliados pelo árbitro Tiago Martins. A seu ver em prejuízo do Chaves, com especial ênfase para a expulsão de Bruno Gallo e o penálti sobre Bas Dost. "Fomos penalizados", desabafou.