A contratação de Paulo Grencho para diretor desportivo está a criar grande expectativa entre os responsáveis do emblema flaviense. Luís Agostinho, o anterior detentor do cargo, tinha forte ligação a Luís Castro e, com a saída do técnico, rumou ao Moreirense. Grencho, que quebrou um longo vínculo ao V. Setúbal, tentará impor uma nova dinâmica."Numa fase inicial, quando ficámos com o cargo em aberto, pensámos na possibilidade de alguém da SAD acumular funções. De repente, surgiu-nos esta hipótese. Reconheço-lhe valor. É alguém com provas dadas no futebol e julgo ser uma mais-valia para o Chaves. Por isso entendi que deveria ser contratado nesta altura", explicou a Record o presidente honorário dos transmontanos, Francisco Carvalho.Grencho vai assumir desde já os dossiês relativos ao futebol, participando por isso no processo de escolha do novo treinador dos flavienses.