SAD do Chaves interessada em Murilo Souza

A SAD flaviense já está a delinear a reestruturação que o plantel vai sofrer durante o mercado de inverno e encontra-se interessada em garantir os serviços do avançado Murilo Souza, brasileiro de 24 anos que integrou os quadros do Sp. Braga no último defeso.

A vontade já foi manifestada à homóloga bracarense, mas a autorização encontra-se dependente da avaliação que o treinador Abel Ferreira fará ao seu grupo de trabalho, mediante os recursos que o responsável entende serem necessários para as exigências que o calendário vai colocar.

Esta diligência dos transmontanos tem como objetivo ganhar a dianteira no concurso do jogador, no caso de Abel Ferreira achar que a melhor solução para Murilo no imediato passa por um empréstimo que lhe permita jogar com mais regularidade, uma vez que em Braga o avançado apenas foi utilizado em três desafios.

Niltinho complica

Para além das lesões que já impediram Ghazaryan, Gallo, João Teixeira, Lionn, Maras e Nuno André Coelho de entrar na equação para a eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Aves, o técnico Tiago Fernandes tem ainda de lidar com a hipótese de Niltinho também não poder seguir viagem com a equipa para a Madeira, uma vez que o avançado queixou-se de dores musculares e foi poupado nos trabalhos de ontem.