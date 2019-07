Tanko assina contrato profissional e integra plantel principal do Chaves

O avançado nigeriano Tanko, de 21 anos, assinou contrato profissional com o Desportivo de Chaves para as próximas duas temporadas e vai integrar a equipa principal, disse esta segunda-feira o emblema da Segunda Liga.Em nota publicada no site oficial o conjunto de Trás-os-Montes anunciou a ligação para as próximas duas temporadas com o jogador que representou na temporada passada o Gil Vicente, no Campeonato de Portugal.O futebolista, que já representou ainda o Vila Real, foi contratado esta época inicialmente para a equipa satélite dos transmontanos, do terceiro escalão, mas integrou a pré-temporada na formação principal e vai fazer parte do plantel às ordens de José Mota, podendo jogar nas duas equipas, adiantou ainda fonte do clube.Após três épocas no principal escalão do futebol português, os transmontanos estão de regresso à Segunda Liga e já anunciaram a contratação do defesa central Diego Galo, de 35 anos, ex-Desportivo das Aves, do defesa direito Jean Felipe, de 25 anos, ex-Académica e emprestado pelo Portimonense e do defesa esquerdo David Luís, de 24 anos, ex-Famalicão e emprestado pelo Vitória de Guimarães.Também já foram contratados o guarda-redes Igor Rodrigues, ex-Estoril e emprestado pelo Benfica, o médio João Gamboa, emprestado pelo Marítimo, o defesa brasileiro Rafael Viegas (ex-Vizela), o avançado brasileiro Wagner (ex-Paços de Ferreira) e o lateral-esquerdo José Gomes (ex-Penafiel).O clube flaviense, que mantém o técnico José Mota, anunciou também as rescisões por mútuo acordo com o guarda-redes João Paulo, os laterais direitos Paulinho e Lionn, o lateral esquerdo Luís Martins, o médio e capitão Bressan e os médios Filipe Melo, Bruno Gallo e Ghazaryan.