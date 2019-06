Tiago Castro é o novo treinador de guarda-redes do Chaves, tal como Record havia adiantado em tempo oportuno. O técnico abandonou o Aves e rumou a Trás-os-Montes para uma nova experiência profissional, mais uma na companhia de José Mota.





Com passado também no Ac. Viseu e no Varzim, Tiago Castro irá ter uma nova aventura como treinador de guarda-redes, desta feita no emblema flaviense.