Tiago Fernandes: «Com o penálti falhado, a equipa ressentiu-se um pouco»

Tiago Fernandes admitiu que o Chaves tem "muito para crescer e melhorar" depois da. O novo treinador lamentou o penálti falhado quando estava 0-0, referindo que não gostou da segunda parte realizada pela sua equipa."Fizemos 30 minutos como quero, mas, com o penálti falhado, a equipa ressentiu-se um pouco. Não houve confusão na marcação, pois há dois marcadores, o Bressan assumiu e falhou, como em outros jogos poderá marcar.Neste momento, a equipa não está como quero, temos muito para crescer e melhorar, pois nada se consegue em dois ou três dias e temos de dar a volta à situação. Vamos crescer, melhorar e tirar o Chaves desta situação.Tivemos duas falhas nos momentos dos golos, em dois momentos que tínhamos preparado bem a equipa, lances rápidos que não são fáceis de abordar, pois os jogadores perdem o foco e o adversário, com a qualidade que tem, aproveita. Defensivamente, temos de melhorar muito, temos de crescer a defender.Sabemos perfeitamente, e temos noção da realidade, de que precisamos de crescer e melhorar vários aspetos. São aspetos que já trabalhei e lhes disse que temos de melhorar. Vamos dar continuidade aquilo que temos feito, pois nada se consegue de um dia para o outro.Não estou satisfeito com a exibição na segunda parte. Caímos com o golo e tem de ser o contrário, temos de dar uma boa resposta. Os jogadores têm de olhar para a sua qualidade e sentir que não chega, que é preciso dar mais a cada treino e a cada semana.É normal os jogadores sentirem o peso da derrota, pois não gostam de perder. Já lhes disse que assumo as responsabilidades e que eles apenas precisam de se preocupar em jogar. Sei que não posso fazer o que a equipa precisa pelo quadro competitivo que temos, com muitos jogos em poucos dias, mas temos de gerir e tentar melhorar o mais rapidamente possível", disse.