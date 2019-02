Tiago Fernandes: «Demorámos a ajustar-nos após o 1-0»

Tiago Fernandes, treinador do Chaves, analisou a derrota na Luz explicando que o primeiro golo do Benfica abalou a sua equipa, que até tinha entrado bem na partida."Definimos uma estratégia bem preparada para a partida, nos primeiros 15 minutos estávamos sólidos, com boas saídas e oportunidades, mas não conseguimos marcar. O Benfica numa jogada de ressalto conseguiu o 1-0. A equipa demorou a ajustar, a última meia hora da primeira parte não foi a equipa do Chaves e pagou-se caro. Perder 3-0 ao intervalo no Estádio da Luz é difícil. Na segunda parte voltamos a equilibrar e o golo do Jonas já aparece num momento em que não tinham feito nada para fazer aquele golo."Um golo acaba sempre por alterar, tens de retificar os momentos em que não estiveste tão bem. O golo acaba por desmascarar a nossa equipa. Não me arrependo porque enquanto tivemos pernas o Benfica não fez golos, mas naquele ressalto acabou por abrir o jogo.""Os adeptos estão constantemente connosco. Temos tido um calendário difícil, a equipa está diferente. Vamos entrar no nosso campeonato, temos 33 pontos para o final e a equipa sabe o que quer. Temos a convicção de que vamos atingir o objetivo."