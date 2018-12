Tiago Fernandes: «Este é um clube que me diz bastante»

O treinador Tiago Fernandes está "empenhado e dedicado" em retirar o Chaves do último lugar da I Liga, assumiu esta segunda-feira após ter assinado pelo emblema de Trás-os-Montes por uma temporada e meia."Estamos extremamente empenhados e dedicados para retirar o Desportivo de Chaves da situação que ocupa neste momento", realçou em declarações ao canal oficial do emblema transmontano.O técnico de 37 anos, que sucede a Daniel Ramos no comando do conjunto de Trás-os-Montes, acrescentou ainda que conta com o apoio da massa associativa para que o grupo de trabalho possa "crescer como equipa" e demonstrar "qualidade para estar em outra posição".Tiago Fernandes manifestou estar "extremamente feliz" após o contrato assinado com o Desportivo de Chaves até ao final da temporada 2019/2020 por estar "num clube histórico"."É um clube que me diz também bastante, pois habituei-me a acompanhar o Chaves ao longo dos anos", confessou.Após várias temporadas a orientar os escalões de formação do Sporting, o técnico teve a primeira experiência enquanto treinador principal de uma equipa sénior em novembro, quando assumiu interinamente o comando dos leões por três ocasiões, entre a saída de José Peseiro e a entrada do holandês Marcel Keizer.Para a I Liga o saldo foi de duas vitórias por 2-1, na deslocação do Sporting ao terreno do Santa Clara e na receção ao Desportivo de Chaves, enquanto para a Liga Europa registou um empate sem golos em Inglaterra, no encontro frente ao Arsenal.O técnico orienta o primeiro treino no comando dos flavienses na terça-feira, às 10:30, no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, em Chaves, numa sessão de trabalhos que terá os primeiros 15 minutos à porta aberta.A estreia no banco do Chaves, que ocupa o último lugar do campeonato com sete pontos, será sábado, às 15:30, no encontro em casa frente ao Moreirense para a 13.ª jornada da I Liga portuguesa.