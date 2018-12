Tiago Fernandes: «Nunca prejudiquei o Sporting assim como o Sporting nunca me prejudicará»

Tiago Fernandes já orientou o treino do Chaves esta terça-feira. O até agora treinador dos sub-23 do Sporting, que assumiu interinamente a equipa principal durante três jogos (entre a saída de José Peseiro e a chegada do holandês Marcel Keizer), substitui Daniel Ramos no comando técnico dos flavienses e acredita que vai trazer mais-valias ao grupo."Nós, treinadores, estamos sempre preparados para as aventuras. Fui bem recebido, tive uma conversa séria e frontal com os jogadores. Estou de coração aberto para abraçar este projeto e quero corresponder com vitórias e alegrias para os adeptos", disse aos jornalistas ao final da manhã, horas depois de ter deixado uma mensagem de despedida nas redes sociais aos adeptos leoninos "O Sporting sabe que nunca o prejudiquei como o Sporting nunca me prejudicará a mim. Tivemos sempre uma relação aberta nestes 8 anos, sempre mostrei uma lealdade e dedicação em todos os clubes em que estive e aqui não fujo à regra. A negociação foi entre presidentes, mas eu estou aqui porque quero, porque quis, fiz força para isso, se não acreditasse tinha ficado no Sporting"."Quero trazer todas as condições para que os jogadores dêem seguimento ao que fizeram de bem até aqui e melhorarem rapidamente o que fizeram de menos bem. A ambição, o querer e a vontade vão estar sempre presentes no nosso grupo".Tiago Fernandes assumiu estar preparado para ser treinador principal de uma equipa de 1.ª Liga, papel que desempenhou durante três jogos nos leões, entre a saída de Peseiro e a chegada de Keizer, e não quer falar da ambição de ser treinador principal do Sporting. "Neste momento, o Sporting já faz parte do passado. Sou treinador de futebol e se tiver de treinar o Benfica, o FC Porto, o V. Guimarães, o Sp. Braga, o Tondela, o Moreirense..., estou preparado para treinar qualquer clube. O presente é o Chaves. Não penso em grande percursos e temos de viver o dia a dia. Vou sempre procurar estar mais alto do que baixo e é isso que quero fazer no Chaves: trazê-lo mais para cima"."Saí de um grande clube para outro grande clube. É passo a passo, acredito muito em mim, sei do meu valor e sei que vou conseguir os meus objetivos".Filho do histórico dianteiro Manuel Fernandes, Tiago falou com o pai sobre o convite que o levou ao Chaves. "Claro que falei com ele. Estava há 8 anos no Sporting, disse que ira para o Chaves e ele disse logo que sim, que era um grande clube para mim. Gosto de riscos, de desafios, gosto de sair da minha posição de conforto, como fiz no Sporting. Dou a cara e estou pronto para a luta".