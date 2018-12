Tiago Fernandes oficializado como novo treinador do Chaves

Tiago Fernandes é o novo treinador do Chaves. O anúncio foi feito pelo emblema flaviense na noite desta segunda-feira, horas depois do comunicado que confirmou a saída por mútuo acordo de Daniel Ramos.Depois de ter assumido interinamente a equipa do Sporting após a saída de José Peseiro, realizando a passagem de testemunho a Marcel Keizer, Tiago Fernandes rumou aos sub-23 dos leões, numa aventura que durou menos de um mês.Em Chaves, o treinador terá a primeira aventura enquanto técnico principal a tempo inteiro num clube do principal escalão do futebol nacional, uma marca que surge depois de outras experiências quer enquanto adjunto, no V. Setúbal, quer enquanto observador, no U. Leiria.De referir que Tiago Fernandes rubricou um contrato válido até ao final da temporada 2019/20."O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD vêm por este meio informar que chegaram a acordo com o treinador Tiago Fernandes para orientar o GD Chaves até final da temporada 2019/2020.Desejamos ao novo mister e à restante equipa técnica as maiores felicidades pessoais e os maiores sucessos ao serviço do nosso emblema".