Tiago Fernandes: «Os jogadores estão confiantes, moralizados e com força»

O resumo do Chaves-Feirense (0-0)

Tiago Fernandes elogiou o desempenho do Chaves no jogo com o Feirense apesar da equipa não ter conseguido mais do que um empate a zero golos."No futebol, nunca se sabe quando vamos ganhar, pois nem sempre os jogos em casa são garantia de vitória. Cada jogo tem a sua história, queremos pontuar em todos e tentámos hoje, de diversas maneiras, chegar ao golo e aos três pontos. Conseguimos um, mais um para somar e juntar aos que temos, e vamos procurar mais já no próximo jogo, tentar trazer os três pontos de Setúbal", disse.O treinador flaviense reconheceu que a equipa acusou um pouco a pressão mas disse estar confiante. "É normal, quando falta o golo, quando as oportunidades surgem e não conseguimos colocar a bola dentro da baliza, que a ansiedade apareça, mas os jogadores estão confiantes, moralizados e com força para dar a volta e voltar às vitórias. O meu objetivo e a minha alegria é ver a minha equipa a produzir, a ter remates à baliza. O meu guarda-redes fez apenas uma defesa durante todo o jogo. Nos dois últimos jogos, tivemos uma vitória e agora pontuámos, e vamos procurar no próximo jogo chegar aos golos e aos pontos, que é o que precisamos. Sabia que não seria fácil após duas semanas chegar aqui e golear", considerou."Gostei da prestação de toda a equipa, pois estivemos consistentes, e o Luther (Singh) é mais um para ajudar, para dar alguma criatividade e dinâmica, que é o forte dele, mas precisa de melhorar e crescer e foi para isso que veio para cá, para melhorar individualmente e coletivamente e ajudar a equipa a atingir os seus objetivos. Nós recebemo-lo da melhor forma e por isso é que teve a oportunidade de jogar", continuou.Tiago Fernandes justificou ainda o facto de apenas ter feito uma substituição: "A equipa estava tão bem no jogo na segunda parte que optei por não mexer na nossa ideia e estrutura, porque os alas, médios e ponta-de-lança estavam bem. Temos jogo daqui a três dias e precisamos de ter alguma frescura e por isso é que temos um plantel como o nosso, para uns jogarem num jogo, e outros no seguinte".