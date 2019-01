Tiago Fernandes: «Os jogadores tinham sede de pontos»

Tiago Fernandes, treinador do Chaves, analisou o triunfo deste domingo diante do Tondela, sublinhando que a equipa saciou finalmente a "sede de pontos"."Foi importante uma vitória para este grupo de trabalho. Temos vindo a cimentar, treino após treino, uma condição física e tática para conquistar pontos no campeonato e sentíamos que os jogadores tinham sede de pontos. Disse-lhes no final que nem ontem eram os piores, nem hoje são os melhores do mundo. Temos de ter os pés bem assentes no chão pois temos muito caminho pela frente. É sempre importante a vitória, dá sempre ânimo, confiança e à vontade. Como treinador tenho noção do que acontece no campo e nos primeiros jogos senti que os jogadores não estavam capazes, por diversos fatores. Após a vitória sobre o Varzim senti que a condição física e tática estava a ficar mais próxima do que queremos. Hoje foi muito importante conseguir ganhar, depois do empate em Setúbal e em casa com o Feirense, somamos o quarto jogo sem perder, com dois golos sofridos em quatro jogos. O futuro tem de ser encarado com otimismo e confiança.""A equipa, semana após semana, vai criando rotinas e hábitos de treino. Sou muito exigente enquanto e exijo muito dos jogadores, pois o futebol exige que seja levado a sério, em alta competição, pois defrontamos adversários bem preparados. Os jogadores já estão a ficar mais preparados para um profissionalismo maior e uma exigência máxima. Temos de acreditar no nosso potencial e no nosso valor para quando temos oportunidade ferir adversários com golos, que é isso que os nossos adeptos merecem. Hoje podíamos ter feito mais golos, mas o mais importante foram os três pontos".