Tiago Fernandes: «Quem me conhece sabe que a derrota me causa mal-estar»

Tiago Fernandes quer que os futebolistas do Desportivo de Chaves demonstrem vontade de vencer "maior que a do adversário", na receção de sábado ao Moreirense, na estreia como técnico dos transmontanos, na 13.ª jornada da Liga NOS."Os jogadores têm de demonstrar uma atitude muito grande de querer vencer e essa vontade tem de ser maior que a do adversário, porque são esses fatores que nos vão levar onde queremos", destacou Tiago Fernandes, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, que tem início marcado para as 15h30, em Chaves.O técnico, de 37 anos, anunciado como novo treinador do emblema transmontano na segunda-feira, em substituição de Daniel Ramos, garante que o plantel está "motivado e focado" e que a sua preocupação foi "preparar bem a partida" de sábado.Além de procurar "dar aos jogadores o que precisam para melhorar alguns aspetos", Tiago Fernandes explicou ainda que pretende "dar continuidade aos aspetos que já vinham a ser bem feitos"."Quero um Chaves a jogar com enorme vontade, ambição, querer e paixão, pois é isso que caracteriza o nosso clube", atirou.O antigo treinador da formação sub-23 do Sporting espera também um Moreirense forte em Trás-os-Montes, pois considera que o adversário tem "uma equipa que defende bem, coesa e organizada".Tiago Fernandes alertou ainda para os "dois momentos de qualidade com bola" do adversário, nomeadamente, na "transição e organização defensiva", destacando os "jogadores rápidos, dinâmicos e criativos", que têm permitido "obter bons resultados até aqui".O facto de o Moreirense ter perdido os últimos dois jogos na I Liga leva o técnico dos 'flavienses' a acreditar que se irão apresentar no próximo jogo "ainda com mais concentração, preparação e desconfiança".Após várias temporadas a orientar os escalões de formação do Sporting, Tiago Fernandes teve a primeira experiência como treinador principal de uma equipa sénior em novembro, quando assumiu interinamente o comando dos 'leões' por três ocasiões, entre a saída de José Peseiro e a entrada do holandês Marcel Keizer.Com duas vitórias em dois jogos no seu registo na I Liga, o técnico espera manter-se por muito tempo sem derrotas. "Quanto mais tempo estiver sem perder ou a vencer, melhor para mim, mas acima de tudo melhor para o clube, que merece também entrar no rumo das vitórias", realçou.O treinador do conjunto de Chaves, que não divulgou a lista de convocados para a partida, espera perder "algum dia", pois significa também que estará no escalão máximo do futebol português, mas observou que "quanto mais tarde melhor"."Quem me conhece sabe que a derrota me causa mal-estar, mas desde que os meus jogadores se entreguem com tudo, com a organização e dinâmica que temos, vai ser difícil os adversários terem sucesso contra nós", garantiu.O Desportivo de Chaves, último colocado, com sete pontos, recebe no sábado, às 15h30, o Moreirense, 10.º classificado, com 16, em jogo da 13.ª jornada da I Liga, que se realiza no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.