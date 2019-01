Tiago Fernandes quer "anular" Portimonense e alcançar um bom resultado

O Desportivo de Chaves quer "anular" os pontos fortes do Portimonense e procurar um bom resultado em Portimão no encontro da 19.ª jornada da Liga NOS, disse esta segunda-feira o técnico Tiago Fernandes."Queremos anular os pontos fortes do adversário, mostrando o que valemos com bola para trazer um bom resultado, que é o que precisamos", destacou o treinador do emblema de Trás-os-Montes, último colocado com 12 pontos, na conferência de antevisão à deslocação ao terreno do Portimonense, que é oitavo com 27 pontos.Tiago Fernandes reconheceu a importância da partida no Algarve, explicando que pretende que seja o "início da reviravolta", que permita ao clube de Chaves somar mais pontos na segunda volta do campeonato e sair dos lugares de descida.O treinador dos transmontanos lembrou que nas últimas cinco partidas a sua equipa somou "apenas uma derrota" com o FC Porto, na última jornada, e garantiu que está "mais preparada para ganhar"."Desde que chegámos, a equipa tem crescido nos aspetos que sentíamos que eram mais importantes melhorar", vincou o treinador, que assumiu a equipa dia 10 de dezembro, substituindo Daniel Ramos.Com seis reforços garantidos no mercado de inverno, Tiago Fernandes revelou que todos "são opção para jogar", reconhecendo ainda que os últimos dias foram "extremamente importantes" para ter mais tempo de trabalho com a equipa, após o último jogo a 18 de janeiro.Além da integração dos reforços a nível pessoal, o trabalho foi também em termos táticos, para os reforços "perceberem as ideias e filosofias de jogo", e o técnico confessou ainda ter "dores de cabeça" para escolher não apenas o onze a utilizar, mas também os 18 jogadores a convocar.Os extremos Luther Singh, sul-africano emprestado pelo Sporting de Braga, e Rúben Macedo, português emprestado pelo FC Porto, e os médios Erdem Sen, turco ex- Ankaragücü, e Costinha, português ex-Vitória de Setúbal, já se estrearam pelo Desportivo de Chaves, que também contratou o defesa sérvio Nemanja Calasan, ex-Spartak Subotica, e o defesa argentino Gastón Campi, emprestado pelos Estudiantes, da Argentina, que ainda não jogaram.À espera de um jogo "difícil" em Portimão, frente "a uma equipa que em casa tem feito uma excelente temporada", Tiago Fernandes lembrou as vitórias do adversário frente ao Sporting e Benfica, e empate com Sporting de Braga, explicando que "normalmente consegue impor o seu jogo, dinâmica e ideias"."Esperamos um jogo difícil e complicado, mas também conhecemos os pontos fracos do adversário. Queremos ser mais fortes na finalização e materializar as oportunidades que temos criado nos últimos jogos", atirou.Sem divulgar a lista de convocados para a viagem até ao sul do país, o emblema flaviense informou que irá viajar hoje de comboio desde a cidade do Porto até Faro e assumiu como baixas para a partida o avançado Niltinho e o médio Ghazaryan, ambos devido a uma gripe, e o médio João Teixeira, ainda a recuperar de lesão.O Desportivo de Chaves, 18.º e último classificado com 12 pontos, defronta o Portimonense, 8.º com 27 pontos, na terça-feira, às 19:00, no Estádio Municipal de Portimão, para a 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.DYMC // NFO