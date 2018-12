Tiago Fernandes quer Chaves a transcender-se na visita ao Nacional

Tiago Fernandes espera "uma resposta dos jogadores" e que estes "se transcendam" na visita do Desportivo do Chaves, 18.º e último da Liga NOS, ao Nacional, o 13.º colocado."Os jogadores sabem que têm de dar uma resposta e mudar a atitude competitiva, pois não podemos fazer durante os 90 minutos coisas boas, mas pouco consistentes", realçou hoje o técnico dos 'transmontanos', na antevisão ao encontro na Madeira, no domingo, às 15 horas, para a 14.º jornada do campeonato.O emblema de Trás-os-Montes soma sete derrotas consecutivas na Liga NOS e foi eliminado, na quarta-feira, nos oitavos de final da Taça de Portugal, com a derrota no terreno do Desportivo das Aves (2-0).Acreditando na melhoria da equipa, Tiago Fernandes quer que os seus jogadores mantenham "os níveis de concentração, competitividade e agressividade ao longo dos 90 minutos".À espera que os 'flavienses' lutem pelos três pontos na deslocação à Madeira, o técnico assegurou ter "os erros identificados" e que estão "a trabalhar para melhorar esses aspetos"."Apenas fiz dois jogos e a segunda partida serviu para ter um melhor conhecimento da equipa em competição, e perceber com quem podemos contar e quem quer ajudar a sair o clube desta situação", atirou.O treinador de 37 anos, que não divulgou a lista de convocados, garantiu que "os jogadores querem ajudar", mas explicou que "uns conseguem mais do que outros"."Estou cá para fazer com que todos consigam ajudar ao máximo. Só com todos muito fortes e a ajudar é que podemos ultrapassar as dificuldades", realçou.Além da eliminação na Taça de Portugal, o Desportivo de Chaves na 'era' do novo técnico perdeu ainda em casa, com o Moreirense, para o campeonato, e Tiago Fernandes espera "uma boa resposta" após o último jogo em casa que "não correu como o esperado".Sobre o adversário, Tiago Fernandes destacou a "boa equipa" dos 'madeirenses', orientados por Costinha, com "bons jogadores" e que tem conseguido "bons resultados ultimamente".O Desportivo de Chaves, 18.º e último colocado da I Liga com sete pontos, defronta o Nacional, 13.º com 13, no domingo, às 15 horas, no Estádio da Madeira, no Funchal.