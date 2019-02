Tiago Fernandes quer Chaves "ambicioso e à procura de pontos" frente ao Sp. Braga

O técnico Tiago Fernandes disse este sábado querer um Desportivo de Chaves com "caráter, ambicioso e à procura de pontos" no terreno do Sp. Braga, no domingo, na 21.ª jornada da Liga NOs."Vamos jogar num bom palco para demonstrar aquilo que queremos e valemos, e para trazer algo do jogo, em termos de pontos, que é o que pretendemos", destacou o treinador dos 'flavienses' na conferência de antevisão à partida que se disputa no Estádio Municipal de Braga, no domingo, às 15 horas.O técnico diz que Desportivo de Chaves quer "demonstrar o que vale", com uma boa exibição, e trazer pontos frente a um "grande" Braga, para continuar a subir na classificação, depois de duas vitórias consecutivas, que permitiram a subida à 17.ª e penúltima posição, com 18 pontos.Com o Sp. Braga, terceiro classificado com 46 pontos, na luta pelos primeiros lugares, Tiago Fernandes admite que jogar contra um candidato ao título é "mais complicado", pela forma como o adversário se apresenta no campeonato."Ainda não perderam em casa, estão a lutar pelo título e contra nós vão querer vencer para manter essa chama acesa. Cabe-nos contrariar essa tarefa e tendência, lutando com as nossas armas e capacidade de superação que temos demonstrado nas últimas jornadas", vincou.O facto de os 'minhotos' estarem poderem reduzir a distância para o primeiro lugar, após o empate do FC Porto no terreno do Moreirense (1-1), não dará vantagem aos 'transmontanos', pois Tiago Fernandes lembrou que as duas equipas estão "obrigadas a vencer", em luta por objetivos diferentes.O técnico alertou ainda para a "dinâmica e criatividade ofensiva" do adversário, que tem jogadores com "excelente qualidade de passe" e um treinador "com muita qualidade e que tem demonstrado liderança"."Tem conseguido impor o seu estilo de jogo e dinâmica, tendo a vantagem de trabalhar há bastante tempo com a mesma equipa e com um plantel sem muitas alterações", lembrou.Sem poder contar com o extremo Luther Singh, titular nas últimas seis partidas, por estar emprestado pelo Sporting de Braga, Tiago Fernandes manifestou-se tranquilo pois outro jogador irá ter a sua oportunidade, destacando que os menos utilizados poderão "demonstrar rendimento" e agarrar o lugar.O treinador do emblema de Trás-os-Montes lamentou, ainda assim, ter de fazer "várias alterações", ao contrário do Sporting de Braga, que prevê que faça apenas uma, e que jogue o médio Fransérgio, após ter falhado o último encontro por lesão.O conjunto de Chaves, que não divulgou a lista de convocados, mostrou-se solidário com as vítimas do incêndio que causou 10 mortos na sexta-feira no centro de treinos do Flamengo, no Brasil, e ainda com a família do futebolista Emiliano Sala, que morreu num acidente de avião em 21 de janeiro.