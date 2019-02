Tiago Fernandes: «Rendimento jogo após jogo tem de ser crescente»

Tiago Fernandes ficou algo triste com o desempenho de alguns dos seus jogadores que "costumam criar desequilíbrios" mas que, nesta, "não foram tão consequentes como tinham sido nos últimos jogos.""Os jogadores tiveram uma atitude e um comportamento equilibrado ao longo de todo o jogo, mas os jogadores que costumam criar mais desequilíbrios não foram tão consequentes como tinham sido nos últimos jogos, fruto da sua juventude e por isso é que os temos de preparar para uma maior regularidade exibicional.""A minha maior insatisfação vai para esses mesmos jogadores e já lhes transmiti que não gostei desse rendimento, que jogo após jogo tem de ser crescente. Temos de continuar a crescer e a evoluir e as vitórias e os pontos ajudam a ter esses momentos.""O Niltinho diz que foi puxado no braço, o árbitro diz que não foi tocado no pé. Ainda não consegui ver bem o lance, pois as imagens não são nítidas.""Há mérito do Boavista porque defendeu bem o jogo todo. É uma boa equipa, bem organizada e cada jogo tem um grau de dificuldade elevado. Ganhámos um ponto e os dois que perdemos temos de os ir buscar fora às outras equipas com quem vamos disputar os jogos".