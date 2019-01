Tiago Fernandes: «Sabíamos que era como uma final»

Com uma vitória por 1-0 em casa do Portimonense , o Chaves deixou o último lugar da Liga NOS e conseguiu um importante resultado para o que falta disputar de campeonato, segundo afirmou Tiago Fernandes na análise à partida desta terça-feira."Este era um jogo muito importante para nós, corrigimos alguns erros e sabíamos que era como uma final, aliás, como vão ser todos os outros.Este resultado é fruto do muito trabalho que é feito ao longo da semana. Sabemos que estamos numa situação que não é fácil, tendo a noção do que temos de fazer, convictos da nossa qualidade.O comportamento geral da minha equipa foi muito positivo, mas é preciso estar com os pés bem assentes no chão e trabalhar bem.Esta vitória foi importante, porque a equipa precisa de momentos de equilíbrio. Acho que a vitória é importante para conseguir aquilo que são os nossos objetivos no campeonato.Fomos uma verdadeira a equipa a atacar e a defender, daí estar muito orgulhoso do que os jogadores fizeram. Nunca estou satisfeito e queremos fazer mais."