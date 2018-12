Tiago Fernandes: «Temos a consciência que não podemos cometer erros»

Tiago Fernandes, treinador do Chaves, lamentou a derrota deste domingo no reduto do Nacional, dizendo no entanto que a equipa também teve ocasiões de golo para marca."Sabemos a posição que ocupamos e sabemos o que é que queremos fazer de melhor e também para onde queremos ir. Temos a consciência que não podemos cometer erros. Quando jogas quando contra equipas com qualidade, facilmente eles aproveitam e foi o que aconteceu hoje mais uma vez. Num lance em que estamos fartos de treinar e de avisar, perdemos uma bola, não reagimos rápido. Depois tivemos diversas ocasiões para fazer golo, para finalizar, e por mera infelicidade, a bola não entrou na baliza do Nacional. Estou satisfeito com a atitude dos jogadores em campo, e como treinador também sei que temos que melhorar e crescer", começou por dizer."Estivemos a contabilizar sete ou oito oportunidades de golo neste jogo e isso não é fácil, em casa do Nacional. Vamos continuar a dar seguimento ao nosso trabalho, pois com bola já estamos a fazer coisas interessantes e sem bola é que temos de melhorar muito, pois estamos a ser muito passivos em momentos em que não podemos ser. Penso que não há grande penalidade no lance que ditou o segundo golo ao adversário. Há é uma falta sobre o Niltinho à entrada da grande área em que ele decidiu mal e ficou um cartão por mostrar ao jogador do Nacional, pois ia seguir isolado para a baliza. Vamos sair desta situação, não temos problemas em assumir isto, porque acredito nos meus jogadores", resumiu o técnico.