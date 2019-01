Tiago Fernandes: «Temos de trazer alguma coisa de Setúbal»

O Chaves pretende "dar continuidade" aos últimos dois jogos e somar pontos na deslocação ao terreno do V. Setúbal, no domingo, para a Liga, disse este sábado o treinador Tiago Fernandes."Vamos tentar dar seguimento ao que fizemos nos últimos dois jogos, pensando sempre em melhorar, mas temos de trazer alguma coisa de Setúbal", assumiu o técnico dos transmontanos, que ocupam o último lugar da prova, na antevisão à 16.ª jornada.O emblema de Trás-os-Montes quebrou um ciclo de oito derrotas consecutivas no campeonato com o empate sem golos em casa frente ao Feirense, na última jornada, e, antes, tinha vencido por 3-1 o Varzim, da 2.ª Liga, para a Allianz Cup.Embora o desejo seja sempre "jogar para ganhar", Tiago Fernandes admite que "quando não é possível vencer, é preciso retirar algo positivo do encontro"."O mais importante, neste momento, é alimentarmo-nos de pontos, pois é isso que precisamos para fazer o campeonato que desejamos", destacou.O treinador do conjunto flaviense lembrou ainda que os jogadores têm a consciência de que "cada jogo é uma final" e todas as partidas "são difíceis, seja qual for o adversário".Tiago Fernandes garantiu ter "a estratégia bem preparada e delineada" e explicou que quer em casa, quer fora, as "dificuldades são elevadas"."Os adversários jogam de uma forma em casa e de outra forma fora de casa e temos de estar preparados para jogar contra essas adversidades", alertou.O Vitória de Setúbal atravessa um ciclo de quatro derrotas consecutivas na I Liga, mas o técnico dos transmontanos espera "um adversário muito forte na transição, nos duelos individuais e uma equipa agressiva e competitiva".O facto de o calendário estar 'apertado', com três jogos no espaço de uma semana, também "não serve de desculpa" para Tiago Fernandes."A equipa está preparada fisicamente. Quem opta por esta profissão, tem de estar preparado para fazer três jogos, dois ou um por semana. Se fizerem uma vida regrada e forem disciplinados, têm de estar preparados e não têm de arranjar desculpas", atirou.A lista de convocados do Desportivo de Chaves não foi divulgada e fonte do clube informou que os médios Ghazaryan e João Teixeira, a fazerem tratamento, são baixas por lesão.O Desportivo de Chaves, último colocado com oito pontos, enfrenta o Vitória de Setúbal, 12.º com 17 pontos, no domingo, às 15 horas, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, para a 16.ª jornada da Liga.