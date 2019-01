Tiago Fernandes: «Tivemos oportunidades mas não fomos eficazes»

Tiago Fernandes admitiu que a superioridade do FC Porto fez-se sentir no duelo desta sexta-feira , apesar de dizer que a equipa tinha trabalhado para travar os dragões. Apesar de mais uma derrota, o técnico afirmou que a equipa vai conseguir a manutenção na Liga NOS."Era importante dar continuidade ao que temos feito no campeonato, mas sabíamos do poderio do FC Porto e quais são os seus pontos fortes. Defendemos bem nos primeiros momentos do jogo, tivemos oportunidades, mas não fomos eficazes. O FC Porto é muito forte nas bolas paradas e agressivo no jogo aéreo, o que dificulta a anulação dos adversário. Fomos batidos num lance em que tínhamos preparado durante a semana, mas há muita qualidade na equipa do FC Porto e acabámos por sofrer dois golos na primeira parte. Na segunda parte, crescemos quando fizemos o golo, mas não fomos eficazes para chegar ao 2-3 e, de seguida, o FC Porto matou o jogo. Mas não é isto que vai afetar a nossa caminhada. Há sempre coisas a melhorar e é para isso que treinamos. Quando defrontamos uma equipa com quatro ou cinco jogadores com ações ofensivas poderosas, torna-se mais difícil para nós. Mas estou satisfeito com a prestação dos meus jogadores."Se estivéssemos a cinco jornadas do fim, haveria uma preocupação grande com a classificação, mas ainda há muitos pontos em disputa e acredito que vamos conseguir o objetivo da permanência.""Tínhamos alguns jogadores castigados e outros que saíram. Os que chegaram entraram quase por necessidade, mas é da forma que aceleram o processo de integração sobre o que são as nossa ideias."