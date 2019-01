Tiago Fernandes: «Trabalhar para ter o clique de chegar ao golo»

Tiago Fernandes afiançou que a sua equipa jogou para ganhar no Bonfim, mas não deixa de ficar satisfeito com com ofrente a um "adversário difícil na sua casa", como é o caso do V. Setúbal."Procurámos vencer, mas como não conseguimos espreitámos oportunidades e tentámos criar situações de perigo junto da baliza adversária. Com mais lucidez na parte final podíamos ter chegado ao golo. Continuamos a trabalhar para ter o clique de chegar ao golo.""Nunca fico satisfeito com o empate. Trabalhamos para ganhar. É melhor empatarmos do que perdermos. Trabalhamos todos os dias para vencer. Com três jogos numa semana correspondemos bem. Empatámos com um adversário difícil na sua casa. Mostrámos capacidade e organização. As melhores oportunidades foram do Chaves.""Quando abre o mercado é para todos. Estou satisfeito com o plantel. Se vier alguém terá de acrescentar qualidade aos jogadores que dispomos. Com este plantel não irei arranjar desculpas. Nos nossos últimos jogos, o Feirense e o Vitória tiveram mais um dia de descanso e isso não nos serviu de desculpa. Todos os juntos vamos puxar para o mesmo lado para conseguirmos os objetivos."