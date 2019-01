Treinador de guarda-redes Carlos Pires deixa Chaves

O treinador de guarda-redes Carlos Pires rescindiu contrato com o Desportivo de Chaves para integrar "um novo projeto", disse esta segunda-feira o emblema que ocupa o 17.º lugar da 1.ª Liga."O clube e a SAD foram sensíveis ao pedido de Carlos Pires. Desejamos a Carlos Pires os maiores sucessos pessoais e profissionais no seu novo projeto", destacou o conjunto de Trás-os-Montes no seu sítio oficial na Internet.O flaviense, de 49 anos, representava o Desportivo de Chaves pela sexta temporada consecutiva, desde a época 2013/2014, integrando as diversas equipas técnicas. Antes, tinha já representado o clube transmontano entre 2007 e 2009, também como treinador de guarda-redes.Depois de trabalhar com o técnico português Leonardo Jardim nos flavienses, em 2007/2008 e 2008/2009, Carlos Pires 'acompanhou' o treinador no Beira-Mar, Sp. Braga e Olympiacos, da Grécia, nas quatro épocas seguintes.