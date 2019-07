Triunfo frente ao Compostela vale conquista do Troféu Município de Melgaço

O Desportivo de Chaves, da 2.ª Liga portuguesa, conquistou esta quarta-feira o Troféu Município de Melgaço, ao vencer por 2-0, com golos dos jovens avançados Tanko e João Paredes, o Compostela, do terceiro escalão de Espanha.No encontro que decorreu Centro de Estágio de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, onde a equipa flaviense está a estagiar, foram os avançados da equipa secundária, que estão a realizar a pré-temporada ao serviço da equipa às ordens de José Mota, a decidir perto do fim, com golos de Tanko, de 21 anos, aos 85 minutos, e de João Paredes, de 23 anos, aos 90.A formação de Chaves dominou o encontro frente ao emblema de Santiago de Compostela, orientado por Iago Iglesias, e voltou a vencer o Troféu Município de Melgaço, que registou a 19.ª edição, após o êxito em 2015, frente à equipa secundária dos espanhóis do Celta de Vigo.No lado dos flavienses, o extremo Wagner, por motivos familiares, e o avançado André Luís e o médio Carlos David, por motivos físicos, ficaram de fora, enquanto o extremo Niltinho se lesionou no decorrer do encontro.O conjunto transmontano, que está em estágio na localidade minhota até domingo, defronta no sábado, às 11:00, em Barcelos, o Gil Vicente, em mais um encontro de pré-temporada.