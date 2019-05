Wagner reforça o Chaves

O Chaves oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Wagner, avançado que, na última época, foi campeão na 2.ª Liga ao serviço do P. Ferreira. O dianteiro assinou um contrato válido por uma temporada e é o primeiro reforço da equipa de José Mota para a campanha que se avizinha, que será de luta pelo regresso à 1.ª Liga.





Wagner, de 32 anos, conta com uma larga experiência no futebol e, acima de tudo, em Portugal, país onde soma passagens pelo Moreirense, Aliados de Lordelo, Nacional, Tondela e P. Ferreira, às quais se juntam ainda as aventuras no Rio Claro, do Brasil, no Zawisza Bydgoszcz, da Polónia, e no Thai Honda, da Tailândia.