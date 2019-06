William de saída muda-se para a Arábia Saudita

William vai deixar o Chaves e rumar ao Al-Faisaly, equipa que terminou a última edição da liga da Arábia Saudita no 6º lugar. O ponta-de-lança já nem sequer volta a Chaves, ele que não participou nos exames médicos do plantel transmontano.

Ao que Record apurou, este negócio já está fechado e vai garantir um importante encaixe financeiro à SAD liderada por Francisco Carvalho. A sociedade desportiva detém 45 por cento do passe do brasileiro que defendeu as cores dos flavienses nas três últimas temporadas.

Aos 27 anos, o avançado encontra no Médio Oriente um projeto desportivo e financeiro aliciante e a transferência será, ao que tudo indica, oficializada amanhã, primeiro dia de treinos do Chaves. A primeira semana de julho terá, no que a reforços diz respeito, algumas novidades.