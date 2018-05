Cervi tentou forçar passagem por Alfa Semedo, acabando por cair após chocar com o jogador do Moreirense. Benefício da dúvida para decisão de deixar seguir, pois Alfa tinha a frente do lance ganha e é Cervi quem parece forçar



Marco Ferreira - Sem falta (CERTO)



Boa decisão do árbitro num lance na área do Moreirense, onde Alfa Semedo ganha posição em relação a Cervi, sendo mais forte no contacto físico sem qualquer tipo de infração